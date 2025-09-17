Глава Роструда рассказал о снижении задолженности по зарплате в РФ в десятки раз

В настоящее время долг составляет порядка 1 млрд руб., сообщил глава Роструда Михаил Иванков

СИРИУС /федеральная территория/, 17 сентября. /ТАСС/. Задолженность по зарплате в РФ сейчас составляет около 1 млрд рублей, показатель по сравнению с 2017 годом снизился в десятки раз. Об этом сообщил глава Роструда Михаил Иванков на полях X Всероссийской недели охраны труда.

"Сейчас задолженность по зарплате составляет порядка 1 млрд [руб.], и это небольшой показатель. Для сравнения, в 2003 году показатель был 31 млрд. Если мы сравним, например, с 2017 годом, то тогда задолженность составляла 2,5 млрд рублей", - сказал он.

Если говорить о задолженности не в абсолютных значениях, а от доли фонда оплаты труда (ФОТ), то в 2017 году просроченная задолженность по зарплате составляла 0,01% от ФОТ, тогда как сейчас - немногим более 0,001%. "При этом реальное снижение с 2017 года даже не в 10 раз, а значительно больше, потому что Росстат в 2017 году проводил обследование не по всем ОКВЭДам, а только по части, и в итоге многие предприятия, которые имели задолженность по зарплате, не попадали в исследование. Росстат проводит это обследование по всему кругу ОКВЭДов, за исключением малого бизнеса, и поэтому выборка увеличилась. Так что реальное снижение значительно больше", - пояснил Иванков.

За семь месяцев 2025 года в Роструд поступило 160 тысяч обращений. Подавляющее большинство - это запрос на консультацию, также иногда поступают предложения по изменению законодательства. Большая часть вопросов связана с заработной платой, и только 8% - это обращения, связанные с задолженностью.

"То есть речь идет о том, что человек пишет - мне должны были заплатить, а мне не заплатили. Мы сразу используем алгоритм "Без проверки". У работника уточняем все детали, нюансы, какие есть документы, потом запрашиваем эту информацию у работодателя. Это называется оценка достоверности. И очень много случаев, когда действительно работодатель понимает, что что-то там сделано неправильно, и без всяких проверок, без всего, проблему решает. Если же не решает, тогда мы применяем меры инспекторского реагирования. То есть у нас ни одно обращение не остается без внимания", - подчеркнул глава Роструда.

