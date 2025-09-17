LinkedIn Corporation подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака

Компания регистрируется по шести классам международной классификации товаров и услуг

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Американская компания LinkedIn Corporation подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) заявку на регистрацию товарного знака социальной сети LinkedIn (заблокирована на территории РФ), выяснил ТАСС.

Как следует из данных Роспатента, заявка подана 11 сентября 2025 года из США. Товарный знак регистрируется по шести классам (№ 9, 35, 38, 41, 42, 45) международной классификации товаров и услуг - загружаемое программное обеспечение, связанные с трудоустройством услуги, службы для обмена сообщениями в режиме онлайн, публикация онлайн-текстов и других видов информации, предоставление программной платформы и услуг социальной сети.

У LinkedIn Corporation в России есть три действующих товарных знака соцсети. Первый знак с логотипом был зарегистрирован 26 мая 2008 года, срок действия истекает 4 июня 2027 года. Еще два, включая название и логотип, были зарегистрированы 10 мая 2012 года, исключительное право на владение ими действует до 21 декабря 2029 года.

О блокировке LinkedIn в России

1 сентября 2015 года в силу вступили поправки в законодательство, по которым персональные данные россиян должны храниться и обрабатываться на территории РФ.

В середине ноября 2016 года Роскомнадзор внес в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных социальную сеть для поиска и установления деловых контактов LinkedIn и направил операторам связи уведомление о блокировке ресурса. Согласно позиции соцсети, за обработку данных пользователей, находящихся за пределами США, отвечает компания LinkedIn Ireland, а не LinkedIn Corporation, которая выступает ответчиком по иску Роскомнадзора.

Социальная сеть LinkedIn основана в декабре 2002 года американским предпринимателем Ридом Хоффманом, который ранее являлся исполнительным вице-президентом платежной системы PayPal.