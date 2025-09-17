Затраты на медицинское оборудование составили 215 млрд рублей, сообщил эксперт сервиса "Контур. Закупки" Василий Данильчик

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Затраты на медицинское оборудование в России за январь-сентябрь 2025 года выросли на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 215 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил эксперт сервиса "Контур. Закупки" Василий Данильчик.

"В 2025 году за январь-август заказчики по 44-ФЗ закупили медицинских изделий (оборудование, инструментарий, медмебель) на 215 млрд рублей - на 16% больше, чем годом ранее (185 млрд рублей), почти достигли уровня затрат 2022 года (221 млрд). Число завершенных процедур выросло до 144 тыс. (+29% к тому же периоду 2024 года). Средняя начальная максимальная цена контракта держится около 2,3 млн рублей", - рассказал он.

Отмечается, что затраты на лекарства, препараты и витамины составили 658 млрд рублей, что на 8% меньше, чем за тот же период 2024 года. Количество завершенных процедур увеличилось на 13% - до 313 тыс. При этом средняя начальная максимальная цена контракта снизилась с 2,7 до 2,3 млн рублей.

"По закупкам медицинских изделий видим восстановление рынка: растут и суммы, и число процедур - это похоже на плановое обновление парка оборудования и инструментария. По лекарствам - закупаются чаще, но меньшими лотами: количество процедур выше, средняя НМЦК ниже, а объем в деньгах к 2024 году слегка просел", - отметил Данильчик.