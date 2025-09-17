Показатель составил 108,9 тыс., отметили в бюро

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Количество выданных автокредитов в августе 2025 года сократилось на 30,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 108,9 тыс., сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По сравнению с июлем 2025 года показатель вырос на 10,3%. Объем выданных автокредитов в августе снизился на 32,1% в годовом выражении, но вырос на 13,6% по сравнению с июлем и составил 154,8 млрд рублей.

Среди регионов РФ наибольшее число автокредитов было выдано в Московской области (7,28 тыс.), Москве (6,96 тыс.), Республике Татарстан (5,81 тыс.), Санкт-Петербурге (5,34 тыс.) и Краснодарском крае (4,74 тыс.).

Среди 30 регионов - лидеров в этом сегменте розничного кредитования наиболее серьезная динамика роста выдачи автокредитов в августе по сравнению с июлем зафиксирована в Ленинградской области (+20,1%), Пермском (+15,3%) и Ставропольском (+14,8%) краях, а также в Нижегородской области (+14,5%), Республике Татарстан (+14,4%) и Московской области (+13,6%). В Москве и Санкт-Петербурге показатель за месяц увеличился на 11% и 13,4% соответственно.

"После падения во второй половине 2024 года, обусловленного увеличением рыночных ставок и утилизационного сбора, в 2025 году выдача автокредитов стабилизировалась и постепенно восстанавливается. Это связано, прежде всего, с некоторым удешевлением автокредитов за счет изменения структуры рынка в пользу более бюджетных машин, а также субсидированием ставок со стороны автопроизводителей. При этом количество автокредитов, выдаваемых ежемесячно с начала 2025 года, по-прежнему существенно меньше их выдачи за аналогичные периоды прошлого года", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.