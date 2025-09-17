Т-Банк сообщил о новой схеме мошенничества с перерасчетом ЖКХ для пенсионеров

Эксперты рекомендуют просить пожилых родственников никогда не сообщать коды из СМС и личные данные по телефону

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Мошенники под видом сотрудников МФЦ выманивают у пожилых людей коды доступа и деньги, убеждая их оформить льготный перерасчет коммунальных услуг. Схему уже фиксируют в крупных городах России, сообщили ТАСС в пресс-службе Т-Банка.

"Мошенники звонят от имени сотрудников МФЦ и предупреждают о внеплановом повышении тарифов за коммунальные услуги. Якобы в среднем расходы увеличатся примерно на 30%", - сказал руководитель отдела рисков банка и бизнеса Т-Банка Сергей Мурашов, его слова цитирует пресс-служба кредитной организации.

Жертве предлагают подать заявление на перерасчет в МФЦ, для чего просят назвать код из СМС, представляя его как номер электронной очереди. На самом деле это код для входа на Госуслуги. Затем злоумышленники, представляясь сотрудниками Роскомнадзора или Банка России, сообщают о "взломе" и под этим предлогом вынуждают переводить деньги на "безопасный счет" или отдавать наличные курьеру.

Для противодействия новой схеме банк добавил этот сценарий в систему защиты "Нейрощит". Технология на основе искусственного интеллекта анализирует параметры звонка и в случае совпадений с мошенническим шаблоном предупреждает клиента и разрывает соединение.

Эксперты рекомендуют просить пожилых родственников никогда не сообщать коды из СМС и личные данные по телефону.

Для дополнительной защиты можно подключить "сервис второй руки" в мобильном приложении банка, который позволяет родственникам видеть и отклонять подозрительные операции своих близких. По данным Т-Банка, данный сервис позволит ежегодно спасать около 1,5 млрд рублей.

В практике Т-Банка уже есть случай, когда доверенное лицо помогло спасти 800 тысяч рублей, которые пожилая клиентка пыталась перевести мошенникам.