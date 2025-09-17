Замминистра экономического развития отметил, что к 2030 году реализация проектов в этих зонах позволит привлечь около 200 млрд рублей

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Общий объем частных инвестиций в особые экономические зоны Северного Кавказа составит до 15 млрд рублей до конца 2025 года. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

"До конца года освоение будет, наверное, 10-15 млрд с учетом того, что у нас Каспий (Каспийский прибрежный кластер - прим. ТАСС) только начался, стройка идет на "Эльбрусе", на Архызе, на "Мамисоне" (курорт в Северной Осетии - прим. ТАСС) активно идет стройка", - сказал он.

Назаров отметил, что только в строительство объектов на "Мамисоне" будет вложено порядка 40 млрд частных инвестиций к 2027 году.

Он добавил, что к 2030 году реализация проектов в ОЭЗ Северного Кавказа позволит привлечь около 200 млрд рублей.

Ранее заместитель полпреда президента РФ в СКФО Владимир Надыкто сообщил, что инвестиционный портфель округа за пять лет вырос в 6,5 раза и превысил 950 млрд рублей.