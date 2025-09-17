При этом высокая концентрация бизнеса в мегаполисах сохраняется, говорится в исследовании сервиса

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Высокая концентрация бизнеса в мегаполисах сохраняется, но цифровизация процессов позволяет региональным предпринимателям преодолевать географические барьеры и работать на федеральном уровне. К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного сервисом ЮKassa (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании ЮMoney), которые оценили настроения российских предпринимателей. Материалы исследования есть в распоряжении ТАСС.

Авторы отмечают, что если раньше российское предпринимательство развивалось прежде всего вокруг Москвы и Санкт-Петербурга, то сегодня есть устойчивый тренд на региональную диверсификацию.

"Мы видим отчетливый тренд на децентрализацию деловой активности. Современные платежные и логистические инструменты стирают границы между мегаполисами и небольшими городами. Предприниматель из Краснодара или Екатеринбурга может успешно конкурировать с федеральными игроками, имея доступ к широкой аудитории и возможность принимать платежи со всей страны. Этот фундаментальный сдвиг открывает новые возможности для региональных экономик и подтверждает тезис о формировании единого цифрового рынка", - сказал руководитель отдела продаж ЮKassa Никита Цой.

Препятствия к развитию

По мнению аналитиков, бизнес-сообщество трезво оценивает существующие вызовы. Самым серьезным препятствием 49% опрошенных предпринимателей считают общие экономические и геополитические риски. Также многие обращают внимание на снижение спроса (42%) и на административные и законодательные изменения (39%). Помимо этого, предприниматели отмечают дефицит квалифицированных кадров и рост расходов на оплату труда (38%), указывают на финансовые трудности и ограниченный доступ к кредитам (30%), на бюрократию (20%). В свободных ответах среди вызовов упоминали также психологические страхи, нехватку времени или знаний.

Тем не менее, признание объективных трудностей не демотивирует российских предпринимателей.

"Общий настрой остается позитивным: большинство опрошенных хотят развиваться и готовы инвестировать в будущее своих компаний. Такая решительность базируется на способности быстро внедрять технологические решения, которые помогают автоматизировать процессы, расширять рынки сбыта и эффективно управлять финансовыми потоками", - отмечают авторы.

В материале также указано, что при выборе ролевых моделей 35% российских предпринимателей обращаются к отечественным примерам - Павел Дуров, Сергей Галицкий. Истории успеха зарубежных визионеров, таких как Стив Джобс и Илон Маск, вдохновляют порядка 25%. При этом почти треть респондентов полагаются исключительно на внутреннюю мотивацию.

"Цифровизация, которая изначально была способом адаптироваться к внешним вызовам, превратилась в основу нового рынка. Современные российские предприниматели не просто освоили новые инструменты - они создали уникальную модель ведения бизнеса, в рамках которой гибкость инновации становится залогом устойчивости и долгосрочного успеха. Именно эта модель, основанная на технологиях и внутренней самодостаточности, станет драйвером развития в ближайшие годы", - отмечает Цой.

Опрос ЮKassa проводился среди более 500 компаний из 150 городов России. В числе опрошенных 72% мужчин и 28% женщин.