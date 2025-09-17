Во время исследования специалисты Уральского федерального университета и Высшей школы экономики заметили, что финансовая господдержка не повлияла на выручку компаний

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) и Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) провели исследование и выяснили, что российские промышленные предприятия нарастили объем продаж во время Covid-19 и введения международных санкций. Об этом сообщили ТАСС в отделе научных коммуникаций УрФУ.

"Несмотря на санкции и сложную эпидемиологическую обстановку в последние годы, в первую очередь рост прибыли продемонстрировали те компании, которые имели активные каналы поставок продукции из-за рубежа. Также наметилась и переориентация торговых потоков: если раньше основным поставщиком в РФ были страны ЕС, теперь - Китай. При этом ученые отметили, что импорт из других стран в РФ также растет - например, из стран Центральной Азии, Индии, Турции он вырос в два-три раза в поквартальном уровне", - рассказали там.

По мнению исследователей, ключевую роль успешной переориентации российских компаний на Восток в сложных условиях сыграли как объективные географические, так и институциональные факторы. "Наиболее оперативно и эффективно на новое направление перешли предприятия, расположенные в приграничных регионах, а также в тех субъектах РФ, где ранее уже существовала развитая система торгово-экономических связей с Китаем. Такая тенденция демонстрирует, что одним из центральных барьеров для других регионов остаются логистические ограничения, влияющие как на скорость, так и на стоимость перевозок", - приводит пресс-служба слова соавтора работы, профессора кафедры международной экономики и менеджмента УрФУ Игоря Драпкина.

Исследование выявило необычный факт - финансовая господдержка не повлияла на выручку компаний, в то время как организационная поддержка помогла предприятиям находить альтернативных поставщиков. "В первый, самый сложный год санкций для малого бизнеса организовывались консультации, юридическая поддержка, подбор кадров и помощь в прохождении процедур сертификации и лицензирования, что позволяло малыми средствами быстрее становиться поставщиками для крупных компаний и включаться в обновленные цепочки поставок. В результате предприятия быстрее находили новые ниши и рынки сбыта своей продукции, что напрямую влияло на выручку", - подчеркнул Драпкин.

Ученые уточнили, что под давлением роста издержек в 2022 году показатели рентабельности по промышленности в среднем снизились по сравнению с пиковыми значениями 2021 года, но в большинстве секторов остались выше допандемийных уровней. При этом уже в 2023 году было отмечено восстановление рентабельности, а в ряде отраслей, например, машиностроения, - значительный рост во многом за счет программ импортозамещения и гособоронзаказа. Тем не менее в 2022 году, исходя из проведенных опросов - большинство предприятий не отмечали существенного ухудшения качества выпускаемой продукции в результате переориентации поставок на Китай. Что может свидетельствовать о том, что переход был осуществлен без явного снижения стандартов.