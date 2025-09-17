Заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров отметил, что сейчас официальная отчетность идет по местам размещения путешественников

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Единую модель учета туристического потока в регионах РФ намерены разработать в Министерстве экономического развития России. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

"Регион считают разными вариантами. Тут вопрос со статистикой. Мы сейчас работаем над тем, чтобы нам в формате каком-то едином считать, что такое туристы. Турист приехал на один день или он переночевал, потому что есть некая в этом такая сложность", - сказал он.

Назаров отметил, что сейчас официальная отчетность идет по местам размещения туристов. "Если брать по местам размещения, то [до конца года на Северном Кавказе] будет около 3,5-3,6 млн туристов. <...> Но если брать, как считают регионы, <...> то это будет просто в разы большая цифра", - добавил он.

Ранее генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов сообщал, что в 2024 году регионы СКФО посетили более 6 млн человек.