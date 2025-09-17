МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Компании из РФ будут пользоваться преимуществами в налогообложении и тарифах на территории российской промышленной зоны (РПЗ) у Суэцкого канала в течение 49 лет. Об этом сообщил журналистам статс-секретарь, замглавы Минпромторга Роман Чекушов по итогам визита в Египет в составе делегации России.

Он отметил, что в ходе визита под руководством вице-премьера РФ Алексея Оверчука с 14 по 16 сентября была проведена масштабная бизнес-миссия, в которой приняли участие более 30 российских компаний.

"Главной темой нашего визита, конечно, было создание российской промышленной зоны. Я напомню, что в течение текущего года мы согласовали с египетской стороной абсолютно все условия размещения производств на территории Египта, - отметил он. - Надо сказать, что этот режим налогообложения и взимания таможенных пошлин, он, конечно, уникальный для наших российских резидентов, он закреплен в межправительственном соглашении и не подлежит изменению в течение 49 лет".

Замминистра обратил внимание, что РПЗ будет размещена в городе Айн-Сохна в Суэцком заливе Красного моря. "Прекрасное логистическое расположение. Все участники бизнес-миссии отметили полную оснащенность инфраструктурой и прекрасные подъездные пути - это трасса Суэц-Хургада, к которой примыкает наш земельный участок, это железнодорожные пути", - пояснил Чекушов.

По словам Чекушова, приоритетными для размещения на территории промзоны являются машиностроительная, химическая и нефтехимическая отрасли, а также фармацевтика и производство медицинских изделий. "Напомню, что Египет это ворота на африканский континент: беспошлинный режим торговли со всеми африканскими странами и не только. Более 70 соглашений заключено Египтом с преференциальным режимом торговли", - добавил он. Замглавы Минпромторга отметил, что химическая отрасль сейчас крайне востребована в Африке.

"Мы также обсуждали вопросы, связанные с техническим регулированием, с тем, чтобы наши компании в безусловном порядке могли иметь доступ на рынок, получать необходимые сертификаты и участвовать в торгах. Будем работать над тем, чтобы наши компании еще до принятия инвестиционного решения понимали спрос на ту продукцию, которую они планируют производить", - заключил он.