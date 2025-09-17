17 сентября, 08:31,
обновлено 17 сентября, 08:50
Санкции в отношении России

Politico: ЕС может наложить санкции на компании из Китая

AP Photo/ Francisco Seco
© AP Photo/ Francisco Seco
По данным газеты, Брюссель рассматривает такой шаг, чтобы привлечь внимание президента США Дональда Трампа и убедить его оказать большее давление на Россию

БРЮССЕЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Евросоюз может ввести рестрикции в отношении нескольких китайских компаний в рамках 19-го пакета антироссийских санкций. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на трех дипломатов.

По их информации, обсуждения очередного раунда ограничений, которые ожидаются 19 сентября, будут включать вопрос внесения большего числа юридических лиц из КНР в санкционный список.

По данным Politico, Брюссель рассматривает такой шаг, чтобы привлечь внимание президента США Дональда Трампа и убедить его оказать большее давление на Россию. Однако, как указывает издание, даже включение большего числа компаний в черный список не соответствует требованию американского лидера о введении 50-100% пошлин на импорт из КНР. Принятые ЕС в прошлом аналогичные меры по расширению рестрикций против китайских фирм также не смогли повлиять на позицию Трампа.

15 сентября Трамп заявил о готовности ввести санкции против России, но при условии, что Европа сделает это первой, поскольку, по его словам, недопустимо, чтобы Вашингтон действовал против Москвы "по полной", а европейские страны при этом продолжали покупать российскую нефть. Еще одним условием введения антироссийских ограничений со стороны США он называл прекращение покупки российской нефти всеми странами НАТО и установление ими пошлин на импорт из Китая в размере 50-100%. По утверждению Трампа, такие меры помогут положить конец украинскому кризису, после чего тарифы могут быть отменены. 

