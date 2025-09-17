В опубликованных данных Минфина на конец августа в графе, где указана сумма внешнего госдолга перед РФ, впервые стоит прочерк

ТБИЛИСИ, 17 сентября. /ТАСС/. Грузия полностью выплатила долг перед Россией, который имела многие годы. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Грузии, которые проанализировал ТАСС.

В опубликованных данных Минфина на конец августа, впервые в графе, где указана сумма внешнего госдолга перед Россией, стоит прочерк. Предыдущие месяцы он неизменно оставался на уровне $3,997 млн. Последнее изменение этого показателя было по итогам февраля текущего года, когда задолженность Грузии перед РФ сократилась в два раза - с $7,87 млн до $3,997 млн. До этого долг сократился год назад - он снизился в полтора раза в августе 2024 года - с $11,618 млн до с $7,87 млн.

На сайте Минфина Грузии доступны данные о внешнем долге страны с 2003 года. По итогам того года общий размер госдолга Грузии составил $1,56 млрд, где на Россию приходилось $156,9 млн. По этому показателю в 2003 году Россия была на втором месте после Туркмении, которой Грузия была должна $253,6 млн. В последующие годы задолженность Грузии перед Россией сокращалась ежегодно несколько миллионов долларов. В результате, по итогам 2013 года она составила $100,4 млн, к концу 2018 года опустилась до $61,4 млн, и еще через пять лет, в конце 2022 года, составила $25,4 млн.

Общий размер госдолга Грузии по итогам августа текущего года составил $9,09 млрд, сократившись за месяц на $50 млн. Среди стран больше всех Грузия должна Франции - $850,9 млн. Помимо России, Грузия также полностью выплатила долги в августе перед Арменией и Азербайджаном, которые в последнее время были примерно равными и составляли менее $1 млн.