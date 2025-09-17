МСП приграничья привлекут еще более 4 млрд рублей

Средства получат за счет "зонтичных" поручительств

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Малый и средний бизнес Белгородской, Брянской и Курской областей сможет получить дополнительно во втором полугодии 2025 года более 4 млрд рублей кредитов под "зонтичные" поручительства, сообщила пресс-служба Корпорации МСП.

Специальные лимиты таких поручительств доступны в банках-партнерах - "Сбере", Альфа-Банке, МСП Банке, Банке ВТБ и ПСБ.

"Зонтичные" поручительства позволяют предпринимателям получать банковские кредиты при отсутствии или недостаточности собственного залогового обеспечения. Наш анализ показывает, что у предпринимателей, получивших кредит с господдержкой в виде "зонтичных" поручительств в 2024 году в 2-3 раза быстрее растет доход и занятость", - привели в пресс-службе слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.

Высокие показатели прироста привлечения средств при помощи "зонтичных" поручительств отмечены у МСП в сфере информации и связи (в 8,1 раз), сельского хозяйства (в 3,4 раза), научно-технической деятельности (в 3 раза).

"Зонтичный" механизм поручительств Корпорации МСП встроен в разрабатываемую программу комплексного восстановления и развития пострадавших территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. Для этого был запущен специальный лимит "зонтичных" поручительств, чтобы бизнес смог привлечь заемное финансирование на развитие своего бизнеса. Лимит поручительств обеспечивается повышенным уровнем покрытия риска, что дополнительно стимулирует банки к кредитованию малого бизнеса. По итогам первого полугодия 4,1 млрд рублей приходится на кредиты с господдержкой в виде таких поручительств.