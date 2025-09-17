Заявка была подана 22 октября 2024 года из Франции

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) временно отказала французской автомобильной компании Renault Group в регистрации товарного знака Reno. Помимо РФ, в регистрации знака предварительно отказали более чем в 30 странах, следует из данных Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

По данным ВОИС, заявка на регистрацию товарного знака подана 22 октября 2024 года из Франции. Товарный знак регистрируется по одному классу (№ 12) международной классификации товаров и услуг (МКТУ) - транспортные средства и их компоненты. Роспатент временно отказал Renault в регистрации товарного знака 7 апреля 2025 года, ожидается окончательное решение.

Также по данным ВОИС, французская Renault получила в этом году временный отказ от патентных ведомств других стран - Албании, Алжира, Австралии, Бутана, Ботсваны, Чили, Египта, Индонезии, Израиля, Мексики, Монголии, Марокко, Новой Зеландии, Сербии, Сингапура, Турции и ОАЭ.

В регистрации товарного знака предварительный отказ также поступил от Африканской организации интеллектуальной собственности, куда входят Бенин, Буркина-Фасо, Центрально-Африканская Республика (ЦАР), Чад, Коморы, Республика Конго, Кот-д’Ивуар, Экваториальная Гвинея, Габон, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мали, Мавритания, Нигер, Сенегал, Того.

Компания Renault ушла из России в 2022 году, все ее активы в стране перешли в госсобственность: акции завода "Рено Россия" были переданы городу Москве, доля Renault в "Автовазе" - институту НАМИ (подведомственный Минпромторгу). Действующим акционером "Автоваза" также является Ростех.