В публикации отмечается, что автопроизводители стремятся развивать продажи в тех странах, которые не вводили высокие пошлины

ТОКИО, 17 сентября. /ТАСС/. Японские автопроизводители, такие как Mitsubishi Motors и Mazda Motor, намерены развивать продажи автомобилей в странах Латинской Америки вместо США из-за высоких таможенных пошлин, введенных американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщил портал Nikkei Asia.

В публикации отмечается, что автопроизводители стремятся развивать продажи в тех странах, которые не вводили высокие пошлины. Так, компания Mitsubishi Motors, автомобили которой производит в Бразилии внешний подрядчик, планирует экспортировать авто в соседние страны, такие как Аргентина. В самой Бразилии, по оценкам портала, за июль 2025 года компания продала больше авто, чем в любой другой месяц за последние четыре года.

Компания Mazda Motor, в свою очередь, из-за высоких таможенных пошлин снизила объемы поставок авто из Мексики в США. Портал отмечает, что компания нарастила экспорт автомобилей в другие страны, такие как Колумбия. По оценкам самих автопроизводителей, которые приводит портал, Mitsubishi Motors за текущий год потеряет 32 млрд иен (около $218 млн) из-за высоких таможенных пошлин США. Mazda Motor оценивает финансовые потери минимум в 233,3 млрд иен (около $1,6 млрд).

По оценке портала, японские автопроизводители намерены переориентировать продажи авто, несмотря на недавнее соглашение с США о снижении пошлин с 27,5% до 15%, поскольку это все еще гораздо выше, чем ставка в 2,5%, существовавшая ранее.

26 марта Трамп заявил, что США введут импортные пошлины в размере 25% на все автомобили, произведенные за пределами страны. Ранее действовавшие пошлины в размере 2,5% также должны сохраниться, из-за чего новая тарифная ставка будет составлять 27,5%. Позднее Трамп сообщил о достижении с Токио "масштабной сделки". По его словам, Япония инвестирует в США $550 млрд, а пошлины на товары из этой азиатской страны составят 15%. Кроме того, введенные в апреле американские пошлины на импорт японских автомобилей будут также уменьшены до 15%.