По данным аналитиков GTRI, показатель упал до $6,7 млрд

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 сентября. /ТАСС/. Объем индийского экспорта в США снижается на фоне введения вашингтонской администрацией высоких торговых пошлин на индийские товары. Об этом сообщил аналитический центр GTRI.

По данным аналитиков, августовские поставки товаров из Индии в США упали до $6,7 млрд, что на 16,3% меньше, чем в июле. Это самое резкое месячное падение в 2025 году. "Снижение экспорта напрямую связано с быстрым ростом тарифов", - заявил основатель GTRI Аджай Шривастава.

Май 2025 года стал последним месяцем роста: поставки в США выросли на 4,8% по сравнению с апрелем, достигнув $8,8 млрд. В апреле экспорт в США составил $8,4 млрд. В июле - снизился на 3,6% по сравнению с июнем, достигнув $8 млрд. В июне также наблюдалось снижение на 5,7% по сравнению с маем.

До 4 апреля индийские товары ввозились в США по обычным ставкам. С 5 апреля Вашингтон ввел всеобщий 10-процентный тариф, который поначалу не смог повлиять на торговые потоки, поскольку импортеры поспешили закупить товары, что, по словам Шриваставы, объясняет рост экспорта в мае.

Однако к июню сохраняющаяся 10-процентная пошлина и разговоры о мерах, принимаемых в отношении отдельных стран, начали "подрывать ценовую конкурентоспособность Индии", сказал эксперт, добавив, что заказы были перенаправлены альтернативным поставщикам, что привело к снижению экспорта почти на 6%.

По словам Шриваставы, настоящий удар пришелся на август, когда тарифы подскочили до 25%, а затем удвоились до 50% для большинства товаров. "Это практически не оставило экспортерам возможности для адаптации, что привело к самому резкому месячному сокращению. Ожидается, что сентябрь покажет еще более резкое падение, поскольку это будет первый месяц, полностью подверженный 50-процентной ставке", - сказал он.

Прогнозы

По оценкам GTRI, если 50-процентные пошлины сохранятся до конца 2026 финансового года, Индия может потерять $30-35 млрд. Это станет серьезным ударом, учитывая, что на США приходится почти 20% экспорта индийских товаров.

На этом фоне Шривастава предложил правительству расширить меры поддержки экспортеров. "Без скорейшего снятия ограничений длительный срок действия пошлин может привести к сокращению рабочих мест и ослаблению общих показателей торговли к 2026 году", - сказал он.

США 6 августа ввели дополнительные тарифы в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. В конце августа пошлины США на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%. МИД Индии назвал эти действия несправедливыми.