Как сообщили в департаменте транспорта, владельцы с весны стали получать уведомления о необходимости забрать автомобили

ВИЛЬНЮС, 17 сентября. /ТАСС/. Департамент транспорта Эстонии начнет с октября проводить эвакуацию машин, оставленных на стоянке у КПП "Койдула" возле границы с Россией, а затем продавать их с аукциона. Об этом сообщил портал гостелерадио ERR.

Для организации эвакуационных мероприятий ведомство подписало договор с предприятием Svenai, которое будет вывозить автомобили на платную парковку, располагающуюся в 44 км от границы. Как сообщили в департаменте, владельцы с весны стали получать уведомления о необходимости забрать автомобили.

В случае игнорирования предупреждений на протяжении 30 дней владельцам направят повторное уведомление. Затем машины будут выставлены на аукцион для покрытия расходов предприятия. Вырученные средства в дальнейшем перечислят в государственный бюджет республики.

Все государства Евросоюза, которые граничат с Россией, закрыли въезд на свою территорию автомобилей с российскими номерами в 2023 году.