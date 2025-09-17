Кабмин выделит 75 регионам 1,5 млрд рублей на центры поддержки экспорта

Финансовая поддержка позволит субъектам России заключить экспортные контракты с участием 1,1 тыс. малых и средних предприятий

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Правительство России направляет 1,5 млрд рублей на работу центров поддержки экспорта в 75 регионах страны, сообщила пресс-служба кабмина.

"Правительство продолжает развивать инфраструктуру, необходимую для поддержки малых и средних компаний, выходящих на внешние рынки, - отмечается в сообщении. - В 2025 году 75 российских регионов получат финансирование на организацию работы центров поддержки экспорта, которые помогают бизнесу развивать международные связи. Распоряжение о выделении на эти цели 1,5 млрд рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин".

Финансовая поддержка позволит регионам заключить экспортные контракты с участием 1,1 тыс. малых и средних предприятий до конца этого года.

Финансирование идет в рамках федерального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он входит в состав нового нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".