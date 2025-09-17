В Подмосковье реализовали более 190 проектов импортозамещения

Компания "Турбокомплект" ввела в эксплуатацию производственный корпус для выпуска турбокомпрессоров в городском округе Серпухов

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Свыше 190 инвестиционных проектов, направленных на обеспечение технологического суверенитета, реализовали в Московской области. Общий объем инвестиций по ним оценивается в 151 млрд рублей, об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Сегодня в Московской области заявлено более 450 проектов техсуверенитета, из них 192 - уже реализовано. Общий объем инвестиций по реализованным проектам составляет 151 млрд рублей. На предприятиях создано 15,7 тыс. рабочих мест", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.

Отмечается, что, в частности, компания "Турбокомплект" ввела в эксплуатацию новый производственный корпус для выпуска турбокомпрессоров в рамках программы импортозамещения в городском округе Серпухов. Проект реализован при поддержке Фонда развития промышленности. Объем инвестиций составил не менее 1,5 млрд рублей. Еще один проект реализован в Орехово-Зуеве. Здесь Демиховский машиностроительный завод запустил производство полностью отечественных редукторов для электропоездов модели "Иволга 4.0". Общий объем инвестиций в предприятие оценивается 1,8 млрд рублей.

Как добавила зампред, суммарный объем инвестиций в реализацию всех заявленных к настоящему моменту проектов импортозамещения оценивается в 347 млрд рублей. Их реализация позволит создать в регионе свыше 34 тыс. рабочих мест.