ЖЕНЕВА, 17 сентября. /ТАСС/. Внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) может, вопреки надеждам, привести не к снижению, а увеличению неравенства в мире. Об этом говорится в докладе Всемирной торговой организации (ВТО) о состоянии мировой торговли за 2025 год.

По ее оценкам, доступ к технологиям ИИ и возможность участвовать в цифровой торговле "по-прежнему остаются крайне неравномерными, особенно для многих стран с низким уровнем дохода". "Без активных политических мер и более тесного международного сотрудничества [широкое распространение] ИИ может усугубить неравенство, а не уменьшить его", - пишут эксперты ВТО.

Отмечается, что использование технологии ИИ способствует усилению позиций "капиталоемкого и информационноемкого производства". Это может "подорвать конкурентоспособность экономик, которые полагаются на низкоквалифицированную и дешевую рабочую силу". При этом "потенциал развития ИИ по-прежнему сосредоточен в руках ограниченного числа компаний и экономик, что может еще больше повысить доходность капитала и усугубить существующее неравенство".

Так, согласно прогнозу ВТО, в результате использования ИИ ставка аренды капитала может увеличиться почти на 14 п.п. по отношению к заработной плате. Эксперты организации поясняют, что это связано с тем, что услуги ИИ заменяют рабочую силу и при этом в значительной степени зависят от капитала.