НЬЮ-ДЕЛИ, 17 сентября. /ТАСС/. Импорт Индией российской нефти, ее доставка и отгрузка в индийских портах происходили в первой половине сентября в нормальном режиме и по объемам превышали аналогичные показатели двух предыдущих месяцев. Об этом сообщает газета The Indian Express со ссылкой на источники.

"Усиление США критики Индии за значительный импорт нефти из России пока не оказал заметного влияния на выбор индийскими нефтеперерабатывающими компаниями поставщиков этого сырья. Отгрузка нефти в российских портах в сентябре для отправки в Индию также остается стабильной", - пишет газета.

Контракты на поставку российской нефти в Индию заключаются за шесть-восемь недель до поставки, добавляет The Indian Express. Объемы импорта в первой половине сентября в значительной степени соответствуют индийским контрактам с Россией, заключенным в июле, когда президент США Дональд Трамп начал критиковать Индию за закупки российской нефти. По мнению экспертов, поставки российской нефти в Индию в конце сентября и октябре дадут четкую картину последствий объявления Вашингтоном в начале августа о введении дополнительного тарифа на индийский импорт в качестве "штрафа" за покупку российской нефти.

По данным судоходной компании Kpler, импорт российской нефти в Индию за первые 16 дней сентября составил 1,73 млн баррелей в сутки. Этот же суточный показатель в июле и августе составил 1,59 млн баррелей и 1,66 млн баррелей соответственно.

Индия - один из крупнейших мировых импортеров нефти. Ее поставки в 2024 году в республику выросли на 2,3%, до 240,543 млн тонн, доля России в индийских закупках нефти достигла 36,4 %.

США 6 августа ввели дополнительные тарифы в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. В конце августа пошлины США на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%. МИД Индии назвал эти действия несправедливыми.