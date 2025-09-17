Она может составить 0% и 12,5%

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) в Калининградской области смогут сохранить прежние налоговые условия - 0% и 10% по налогу на прибыль, несмотря на то, что общая ставка по налогу на прибыль составила с 1 января 2025 года 25%. Документ был инициирован группой сенаторов.

До 1 января 2025 года ставка налога на прибыль организаций составляла 20%. В связи с увеличением ставки по налогу на прибыль в 2025 году у резидентов ОЭЗ в Калининградской области произойдет изменение условий реализации инвестиционных проектов, указывают авторы законопроекта. "Статьей 5 Налогового кодекса для отдельных категорий налогоплательщиков, в том числе и для налогоплательщиков - резидентов территорий опережающего развития, налогоплательщиков - резидентов свободного порта Владивосток и налогоплательщиков - резидентов особых экономических зон предусмотрены условия обеспечения неизменности налоговых условий при реализации инвестиционных проектов. Вместе с тем распространение положений данной статьи на резидентов ОЭЗ в Калининградской области не предусмотрено", - говорится в пояснительной записке.

Для резидентов предусмотрен особый порядок уплаты налога на прибыль организаций, установленный Налоговым кодексом РФ. Ставка налога на прибыль устанавливается в размере 0% и применяется в течение шести налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от реализации инвестиционного проекта, но не более трех налоговых периодов. В течение следующих шести налоговых периодов ставка налога на прибыль составляет 50% от установленной, то есть в условиях ставки 25% она может составить 12,5%.

Между тем для резидентов "предусмотрены гарантии неухудшения условий реализации инвестиционных проектов", говорится в пояснительной записке. В случае, если вступают в силу новые федеральные законы, приводящие к изменению налоговых ставок по федеральным налогам, то они не применяются в течение срока реализации инвестиционного проекта в отношении резидента при условии выполнения им требований федерального закона, напоминают сенаторы. "Учитывая изложенное, подготовлен законопроект, предусматривающий реализацию гарантий в части сохранения для резидентов ОЭЗ в Калининградской области условий налогообложения, действующих до 1 января 2025 г.", - говорится в пояснительной записке.