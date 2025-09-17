Отмечается, что разработчики получат дополнительное продвижение и таргетинг в RuStore, а также смогут участвовать в акселераторе и образовательных программах

КАЗАНЬ, 17 сентября. /ТАСС/. RuStore запускает программу поддержки региональных разработчиков, которая будет направлена на продвижение местных сервисов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российского магазина приложений в рамках форума Kazan Digital Week.

"RuStore запускает программу поддержки региональных разработчиков, направленную на продвижение местных сервисов. В рамках инициативы эксперты RuStore оценят количество цифровых продуктов в регионах России, представленных в магазине приложений, а также качество локальных сервисов через рейтинг и отзывы пользователей", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что разработчики получат дополнительное продвижение и таргетинг в RuStore, а также смогут участвовать в акселераторе и образовательных программах. "Приложение должно быть уникальным и нести пользу местному сообществу. Проект поможет командам увеличить видимость своих продуктов и расширить аудиторию", - говорится в сообщении.

Операционный директор RuStore Илья Сверчков отметил, что инициатива направлена на укрепление ИТ-сообществ в регионах и развитие цифровых возможностей россиян. "В рамках программы мы уже работаем с крупными IT-кластерами, включая Горький Тех (г. Нижний-Новгород), Технопарк Якутия, а также ИнвестХаб и ИТ-парк Казани, что создает прочную базу для кооперации и обмена опытом", - приводит его слова пресс-служба.

О Kazan Digital Week

Международный форум Kazan Digital Week проходит с 17 по 19 сентября 2025 года в Татарстане. Деловая программа включает более 160 секций, выступят более 1,2 тыс. спикеров. В форуме участвует более 70 стран. Программа структурирована по 10 тематическим направлениям. Эксперты, в частности, обсудят темы цифровых технологий в госуправлении, образовании, культуре, здравоохранении, сельском хозяйстве, кибербезопасность, финтех и интеллектуальные транспортные системы. Впервые форум прошел в 2020 году, а 2023 году мероприятие получило федеральный статус.

