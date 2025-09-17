Покупателем стал "Теплоком" - ведущий российский производитель оборудования для измерения и контроля потребления энергетических ресурсов

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. "Территориальная генерирующая компания №1" заключила первую в России сделку по продаже 400 МВт·ч электроэнергии по итогам пилотных торгов атрибутами генерации с погашением сертификатов происхождения энергии. Аукцион состоялся на Национальной товарной бирже (НТБ), говорится в сообщении ТГК-1.

Покупателем стал "Теплоком" - ведущий российский производитель оборудования для измерения и контроля потребления энергетических ресурсов. Электроэнергию в рамках соглашения поставит Волховская гидроэлектростанция.

"Успешная реализация "зеленой" энергии через новый механизм - биржевой аукцион позволяет сформировать справедливую цену и отражает реальный интерес компаний к "озеленению" производства. Мы постоянно расширяем спектр возможностей приобретения безуглеродной энергии и рассчитываем на дальнейший рост спроса со стороны предприятий", - отметил заместитель управляющего директора по сбыту электроэнергии и мощности ТГК-1 Альфред Ягафаров.

По словам административного директора "Теплокома" Татьяны Трищук, закупка атрибутов генерации является частью долгосрочной стратегии компании.

"Итоги первых биржевых торгов на НТБ в 2025 году позволили нам полностью закрыть годовое потребление национальными сертификатами из гидрогенерации", - подчеркнула она.

О компании

ТГК-1 - ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. ТГК-1 объединяет 52 электростанции в четырех субъектах РФ - Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность - 6,9 ГВт, тепловая - 13,5 тыс. Гкал·ч.

Основные акционеры: "Газпром энергохолдинг" (51,79%) и Fortum Power and Heat Oy (29,45%).