Артюхов: новые технологии необходимо находить из-за завершения "легкой" добычи газа

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа отметил, что легкая добыча заканчивается в Югре

ТЮМЕНЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Необходимо находить новые эффективные технологии для трудноизвлекаемых запасов газа, поскольку "легкая" добыча в Югре и на Ямале заканчивается. Такое мнение выразил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на открытии группой компаний ТОФС первой производственной площадки высокотехнологичного оборудования Тюменского производственного комплекса, которое прошло в рамках промышленно-энергетического форума TNF в Тюмени.

"Легкая добыча заканчивается в Югре, на Ямале, при этом системообразующее значение отрасли очевидно для всей страны. Поэтому нужно находить технологии, которые будут поддерживать эти уровни, трудноизвлекаемый запас можно [добывать] только с помощью подобного оборудования, подобных подходов, которые мы сегодня видели", - сказал он.

Тюменский производственный комплекс, проектная мощность которого составит порядка 700 единиц оборудования в год, станет одним из флагманских предприятий Тюменского нефтегазового кластера. Общий объем инвестиций в проект составил 7 млрд рублей. Завод специализируется на выпуске высокотехнологичного оборудования для бурения и заканчивания скважин, в том числе и роторно-управляемых систем. "Мы уверены, что именно здесь создадим якорную производственную площадку для всего будущего кластера ТОФС в регионе, эта площадка будет обеспечивать отрасль критически необходимым оборудованием для разработки ТРИЗов", - отметил президент ГК ТОФС Давид Гаджимирзаев.

Идея создания площадки была разработана именно на TNF. Губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что тактика выстраивания на форуме диалога промышленности России и заказчиков - нефте- и газодобывающих компаний - оказалась работающей, особенно ввиду антироссийских санкций. "Примеров реализации проектов, которые родились и обсуждались в ходе встреч на TNF достаточно много, и яркий пример - это проект, который организовала компания ТОФС", - сказал он.

ТNF - ведущая платформа нефтегазовой индустрии России. Форум объединяет производителей оборудования, поставщиков услуг, недропользователей и органы, формирующие государственную политику в области нефтегазодобывающей промышленности и технологий. В прошлом году в рамках деловой программы прошли свыше 100 мероприятий, в том числе пленарная сессия "Технологическая устойчивость: стратегия развития". Оператором TNF выступает ассоциация "Нефтегазовый кластер", объединяющая свыше 200 производителей оборудования и технологий для ТЭК, нефтесервисных организаций, партнеров в лице ВИНК (вертикально-интегрированных нефтяных компаний).