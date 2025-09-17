В проекте могут участвовать авторы, которые получили отметку "А+"

КАЗАНЬ, 17 сентября. /ТАСС/. В мессенджере Max началось открытое тестирование каналов пользователями, получившими специальную отметку, сообщил генеральный директор VK Владимир Кириенко на Kazan Digital Week 2025.

"Мы выходим в открытое тестирование. С сегодняшнего дня стартует проект по запуску каналов для всех авторов, которые получили отметку «А+»", - сказал он. - В России это авторы, которые обладают более 10 тыс. подписчиков и подали соответствующую информацию на «Госуслугах». Оценочно, это более 200 тыс. каналов".

Авторы могут подключаться в автоматическом режиме с 17 сентября, добавил Кириенко. По его словам, для VK важно дать авторам с отметкой возможность сохранить подписчиков, назваться тем же никнеймом уже в Max и органично привести аудиторию.

Тестирование каналов в мессенджере началось в июле. Как поделился Кириенко, в Max представлено более 600 каналов с общим числом подписчиков более 5 млн.

Для удобства блогеров в социальных сетях, таких как "ВКонтакте", "Одноклассники", "Дзен", Rutube и Telegram, запущены специальные сервисы, позволяющие владельцам каналов с аудиторией более 10 тыс. подписчиков автоматически получить маркировку "А+".

С 1 ноября 2024 года у владельцев каналов-десятитысячников появилась возможность через "Госуслуги" подать данные о себе в Роскомнадзор. С 1 января 2025 года требования о регистрации стали обязательными.