Речь идет и о средствах диагностики, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ за пять лет выделило более 17 млрд рублей на закупку ветеринарных вакцин и средств диагностики. Об этом журналистам сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева по итогам заседания постоянно действующей правительственной противоэпизоотической комиссии.

"Эпизоотическое благополучие - это залог устойчивого развития российского животноводства. Работа по его обеспечению выстраивается по всей вертикали. На закупку вакцин и средств диагностики в 2025 году правительство России направило регионам 4,2 млрд рублей. Причем финансирование данного направления планомерно растет, и совокупно за пять лет выделено уже свыше 17 млрд рублей", - сказал Патрушев, его слова приводятся в сообщении.

Вице-премьер также сообщил, что для минимизации рисков возникновения очагов заболеваний должен быть обеспечен постоянный мониторинг обстановки в дикой фауне и личных подсобных хозяйствах. Он отметил, что на улучшение ветеринарного благополучия направлен отдельный федеральный проект национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".

"На федеральном уровне предоставлен весь необходимый инструментарий для обеспечения эпизоотического благополучия, в том числе методические рекомендации для регионов, а на площадке комиссии принимаются решения по совершенствованию регулирования отрасли. В частности, был переиздан план ветеринарной безопасности, который предусматривает порядок действий для профилактики, а также в случае возникновения болезней животных. Приоритетной задачей остается системное наращивание эффективности деятельности госветслужб", - добавляется в сообщении аппарата вице-премьера.

По итогам совещания Патрушев поручил своевременно обеспечивать профилактические меры по предотвращения вспышек заболеваний. Вице-премьер также обратил внимание глав регионов на необходимость качественного учета поголовья сельскохозяйственных животных.