С ОАК взыщут почти 1 млн рублей за загрязнение реки в Новосибирске

Иск к компании подало Сибирское управление Росприроднадзора

НОВОСИБИРСК, 17 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области решил взыскать с "Объединенной авиастроительной компании" (ОАК) порядка 975 тыс. рублей вреда, причиненного реке Каменка при сбросе сточных вод. Иск к ОАК в лице филиала - Новосибирского авиационного завода им. Чкалова - в ноябре 2023 года подало Сибирское управление Росприроднадзора.

"Арбитражный суд решил: взыскать с ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" <…> сумму вреда, причиненного водному объекту - реке Каменка вследствие нарушения водного законодательства Российской Федерации в размере 975 410 рублей 90 копеек", - говорится в решении.

Изначально сумма исковых требований составляла 1,1 млн рублей. При рассмотрении дела суд удовлетворил требования частично - на сумму 136 тыс. рублей, согласившись с методикой расчета ущерба, на которой настаивал ответчик. ОАК возместила ущерб в этом размере. Впоследствии апелляция оставила решение суда без изменения, но кассация направила дело на новое рассмотрение. В результате суд согласился с исковыми требованиями управления и решил взыскать остаток суммы за причиненный вред.

Каменка - правый приток реки Обь, протекает по территории Новосибирского района и города Новосибирска, где частично находится в коллекторе. В декабре 2024 года в мэрии города сообщили, что в реке обнаружено высокое содержание загрязняющих веществ, в том числе нефтепродуктов. Власти и эксперты называли несколько источников загрязнения реки. Несколько лет продолжается создание парка "Каменка" в Дзержинском районе города. Предполагается, что это будет первый в РФ затапливаемый парк. В августе-сентябре поиски подрядчика для дальнейшего благоустройства оказались безуспешны.