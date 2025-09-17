Это одна из трех ЛЭП мощностью 400 кВ, которые планируется построить между Молдавией и Румынией

КИШИНЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. США профинансируют строительство линии электропередачи (ЛЭП) Страшены - Гутинаш между Молдавией и Румынией для обеспечения более надежных поставок электроэнергии из ЕС. Об этом сообщило посольство США в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Правительство США одобрило проект строительства линии электропередачи Страшены - Гутинаш стоимостью $130 млн, который предоставит возможности для американских компаний, укрепит электрическую сеть Молдовы и повысит ее энергетическую безопасность", - говорится в сообщении.

Это одна из трех ЛЭП мощностью 400 кВ, которые планируется построить между Молдавией и Румынией. Ранее здесь было начато строительство ЛЭП Вулканешты - Кишинев, которая финансируется Всемирным банком. Также к запуску готовится проект строительства ЛЭП Бельцы - Сучава. Его финансируют Европейский банк реконструкции и развития, ЕС и Европейский инвестиционный банк. Строительство ЛЭП Страшены - Гутинаш первоначально должно было финансировать Агентство США по международному развитию (USAID).

С января этого года Молдавия прекратила импорт электроэнергии с расположенной в Приднестровье Молдавская ГРЭС, на которую ранее приходилось 95% импорта. Теперь главными поставщиками выступают компании Румынии и Украины.