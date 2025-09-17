Объем реализации автомобилей марки составили 11,1 тыс.

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Российская дочерняя компания китайского автопроизводителя Chery опровергла информацию об уходе бренда с рынка РФ.

"Бренд Chery не уходит с российского рынка", - заявили ТАСС в пресс-службе компании.

Ранее агентство Nikkei со ссылкой на документы Chery к IPO сообщило о планах компании уйти с российского рынка к 2027 году.

Согласно данным аналитического агентства "Автостат", по итогам августа 2025 года бренд Chery вошел в топ-3 среди наиболее востребованных иномарок. Объем реализации автомобилей марки составили 11,1 тыс. единиц. При этом доля Chery на российском рынке в этот период составила 9,08%.