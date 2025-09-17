Создание первого малотоннажного производства по СПГ планируется в Югре в 2026 году

Запуск ожидается до 2029 года

ТЮМЕНЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Проектирование и строительство первого малотоннажного комплекса по сжижению природного газа планируется в Ханты-Мансийском автономном округе в 2026 году, запуск ожидается до 2029 года. Обсуждение деталей нового производства прошло в ходе промышленно-энергетического форума TNF в Тюмени, сообщили ТАСС в Фонде развития Югры.

"В Югре планируется реализация инвестпроекта первого малотоннажного производства СПГ и строительства заправок газомоторным топливом - в поселке Салым Нефтеюганского района. Здесь в 2026 году планируется проектирование и строительство комплекса по сжижению природного газа. Ожидается, что компания "Евразия СПГ" до 2029 года запустит производство по сжижению природного газа мощностью 4 тыс. тонн в год", - отметили в Фонде.

Общий объем инвестиций превысит 150 млн рублей. Здесь будет использоваться новая технология эффективного сжижения природного газа на базе трехкаскадной фреоновой холодильной машины. Одновременно компания намерена возводить в Югре сеть заправочных станций. Это позволит обеспечить транспорт региона газомоторным топливом.

О форуме

ТNF - ведущая платформа нефтегазовой индустрии России. Форум объединяет производителей оборудования, поставщиков услуг, недропользователей и органы, формирующие государственную политику в области нефтегазодобывающей промышленности и технологий. В прошлом году в рамках деловой программы прошли свыше 100 мероприятий, в том числе пленарная сессия "Технологическая устойчивость: стратегия развития". Оператором TNF выступает ассоциация "Нефтегазовый кластер", объединяющая свыше 200 производителей оборудования и технологий для ТЭК, нефтесервисных организаций, партнеров в лице ВИНК (вертикально-интегрированных нефтяных компаний).