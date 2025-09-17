Таким образом, эти товары будут облагаться пошлинами на том же уровне, что и товары из стран, с которыми ЕС не заключал соглашение о свободной торговле

БРЮССЕЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) в рамках пакета ограничительных мер против Израиля предлагает приостановить действие некоторых торговых положений Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем, в частности лишить израильские товары преференциального доступа на европейский рынок. Об этом говорится в заявлении ЕК.

"[Приостановка торгового соглашения с Израилем] на практике означает, что импорт из Израиля потеряет преференциальный доступ на рынок ЕС. Таким образом, эти товары будут облагаться пошлинами на том же уровне, что и товары из стран, с которыми ЕС не заключал соглашение о свободной торговле", - отмечается в документе.

17 сентября ЕК предложила комплекс мер в отношении еврейского государства в связи с его действиями в секторе Газа.