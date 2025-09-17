"Росатом" должен получить крупную неустойку, указал специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Финляндия вынуждена будет заплатить госкорпорации "Росатом" крупную неустойку за остановку строительства АЭС "Ханхикиви-1". Уверенность в этом высказал ТАСС постоянный член Совета безопасности, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Это были не просто планы. Строительство атомной электростанции в Финляндии уже началось. Еще предстоят долгие международные суды, но я уверен, что "Росатом" должен получить крупную неустойку, финский бюджет заплатит нам огромные деньги за то, что разорвали по своей инициативе контракт по строительству АЭС, строительство которой уже началось", - сказал он.

По условиям любого контракта, как объяснил Иванов, если одна из сторон, при отсутствии обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), разрывает его, то эта сторона должна выплатить неустойку или какие-либо штрафные санкции. В ситуации с Финляндией "форс-мажора не было", подчеркнул он.

Контракт на строительство АЭС "Ханхикиви-1" был подписан между Росатомом и финской Fennovoima в 2013 году. Общая стоимость проекта станции с одним энергоблоком, который планировалось реализовать на севере Финляндии, оценивалась в €7-7,5 млрд. В начале мая 2022 года Fennovoima объявила о расторжении контракта с входящей в госкорпорацию "Росатом" финской компанией Raos Project по строительству АЭС "Ханхикиви-1", мотивируя свое решение задержками в исполнении обязательств с российской стороны. В декабре международный совет по разрешению споров признал расторжение контракта неправомерным. Также совет признал незаконным отказ Fennovoima в приемке работ, выполненных компанией RAOS Project как поставщиком по контракту.

В международном арбитраже Fennovoima инициировала спор о возврате российской стороной €1,75 млрд аванса на строительство АЭС. "Росатом" в ответ подал шесть исков на общую сумму порядка €3 млрд с целью вернуть затраченные на проект финской АЭС средства.