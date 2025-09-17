Ежегодные стресс-тесты станут обязательными для некоторых банков с 2028 года

Результат теста будет влиять на оценку экономического положения финансовой организации и, как следствие, на размер отчислений в Фонд обязательного страхования вкладов, указали в ЦБ

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Системно значимые банки будут каждый год проходить надзорные стресс-тесты, начиная с 2028 года, говорится в в докладе для общественных консультаций "Концепция надзорного стресс-тестирования кредитных организаций", подготовленном ЦБ РФ.

Как ожидается, результат стресс-теста будет влиять на оценку экономического положения банка и, как следствие, на размер отчислений в Фонд обязательного страхования вкладов. Он также будет учитываться во внутренних процедурах оценки достаточности капитала, по результатам которых для банка может быть установлена дополнительная надбавка к капиталу.

"Новый подход будет стимулировать кредитные организации накапливать запас капитала, необходимый для самостоятельного преодоления возможных стрессов, что повысит устойчивость банковского сектора в целом", - указали в ЦБ.

Регулятор собирает предложения и замечания по докладу до 17 октября 2025 года включительно.