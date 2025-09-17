Регион стимулирует ускоренный ввод и запуск в эксплуатацию новых месторождений, в том числе низкорентабельных, сообщил губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук

ТЮМЕНЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Предприятия нефтегазовой сферы в Ханты-Мансийском автономном округе с 50% до 90% увеличили импортозамещение оборудования и программного обеспечения. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук в ходе промышленно-энергетического форума TNF в Тюмени.

Югра является одним из основных нефтегазоносных регионов в России и одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира (первое место по добыче нефти и второе - по добыче газа в РФ). Доходы от добычи нефти формируют более 70% бюджета Ханты-Мансийского автономного округа.

"[В Югре произошло] снижение зависимости от импортных составляющих - не только оборудование, но и программное обеспечение. Здесь результат удалось достичь - с 50% до 90% мы перешли [в нефтегазовой сфере] на российское оборудование и программное обеспечение. Все цифровые решения, в том числе результат той работы, которую компания "Газпром нефть" проводила", - отметил Кухарук в ходе пленарной сессии "Технологическое лидерство: объединяя усилия".

Глава региона сообщил, что Югра стимулирует ускоренный ввод и запуск в эксплуатацию новых месторождений, в том числе низкорентабельных. Для этого регион, по его словам, обнуляет налог на имущество в течение пяти лет по вновь введенным месторождениям, которые находятся на территории, относящейся к трудноизвлекаемым запасам (ТРИЗ), обводненным месторождениям.

О форуме

ТNF - ведущая платформа нефтегазовой индустрии России. Форум объединяет производителей оборудования, поставщиков услуг, недропользователей и органы, формирующие государственную политику в области нефтегазодобывающей промышленности и технологий. В прошлом году в рамках деловой программы прошли свыше 100 мероприятий, в том числе пленарная сессия "Технологическая устойчивость: стратегия развития". Оператором TNF выступает ассоциация "Нефтегазовый кластер", объединяющая свыше 200 производителей оборудования и технологий для ТЭК, нефтесервисных организаций, партнеров в лице ВИНК (вертикально-интегрированных нефтяных компаний).