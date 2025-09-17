"Золотое Яблоко" открыло онлайн-полку с товарами отечественных производителей

Инициатива повышает узнаваемость, помогает потребителю быстрее ориентироваться и осознанно выбирать локальные продукты

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Российский бьюти-ретейлер "Золотое яблоко" создал новый раздел "Бренды из России" с товарами отечественного производства на сайте и в мобильном приложении, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Бьюти-ретейлер представил новый раздел "Бренды из России" на сайте и в мобильном приложении. В него вошли товары около 2400 российских брендов - всего порядка 100 тыс. наименований продукции. Ассортимент раздела будет постоянно пополняться", - сказано в сообщении.

В разделе собраны товары в нескольких категориях: косметика (средства для макияжа, ухода за волосами и кожей), парфюмерия, товары для дома, а также аксессуары и одежда. Ассортимент охватывает сегменты от масс-маркета до люкса, сообщили в пресс-службе.

По данным аналитиков компании, в первом полугодии 2025 года спрос на российские товары для красоты вырос на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Сооснователь и совладелец "Золотого яблока" Максим Паняк отметил, что клиенты все чаще выбирают локальную продукцию, поскольку российские бренды предлагают интересные и качественные товары с эффективными составами и конкурентной ценой. Создание отдельного раздела для российской продукции упрощает поиск нужных товаров для клиентов, а также помогает поддерживать отечественных производителей.

"Выделение российских брендов в отдельный раздел - здравая инициатива, которая повышает их узнаваемость, помогает потребителю быстрее ориентироваться и осознанно выбирать локальные продукты. Это особенно важно в условиях, когда закон о "российской полке" вступает в силу с 1 марта, и внимание к локальным производителям будет расти", - отметила член правления российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова.

В 2024 году доля российских брендов в продажах косметики в РФ превысила 55%, а темпы роста сегмента made in Russia в некоторых категориях - уход, декоративная косметика, ароматы - оказались выше среднерыночных на 7-10%, добавила она.

Создание специального раздела для российских брендов - не первая, но самая комплексная мера поддержки и продвижения товаров российских производителей. Ранее на протяжении нескольких лет "Золотое Яблоко" выпускало бьюти-боксы, состоящие исключительно из произведенных в России средств.