В Киеве сообщили, что США сделали первый взнос в двусторонний фонд с Украиной

Американская сторона внесла $75 млн

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. США сделали первый взнос в размере $75 млн в американо-украинский инвестиционный фонд, созданный в рамках соглашения о недрах. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, пообещав, что Киев внесет такую же сумму.

По ее словам, стартовый капитал фонда составит $150 млн. "Инвестиционный фонд восстановления начинает свою операционную работу - есть первый взнос! Международная финансовая корпорация развития США (DFC) внесла инвестиционное обязательство в американо-украинский инвестиционный фонд восстановления в размере $75 млн, и Украина удвоит этот вклад. Таким образом, мы формируем стартовые позиции инвестиционного фонда восстановления из совокупных $150 млн. Это еще один важный шаг в процессе запуска полноценной работы фонда, и с сегодняшнего дня можем заявить: операционная работа стартовала", - написала она в своем Telegram-канале.

По ее словам, до конца 2026 года планируется реализовать три проекта. "Первыми в фокусе - проекты в энергетике, инфраструктуре и сфере критических минералов. Имеем цель реализовать три проекта до конца 2026 года, - продолжила премьер-министр. - Это решение открывает путь к финансированию первых масштабных проектов".

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев, со своей стороны, объяснил, что финансирование будет поступать в фонд траншами под конкретные инициативы: часть в этом году, остальное - в следующем.

30 апреля этого года США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Многие СМИ и депутаты Верховной рады высказали недовольство условиями сделки, отмечая, что документ означает потерю Киевом части экономического суверенитета, а также не включает гарантии безопасности, о которых так много говорили в офисе Владимира Зеленского. Кроме того, парламентарии возмущались тем, что Раде не представили два дополнительных документа, которые упоминаются в тексте основного соглашения. Тем не менее 8 мая Верховная рада ратифицировала соглашение с США. В рамках сделки, в частности, был создан двусторонний инвестиционный фонд, в который Киев будет вносить 50% всех доходов от новой ренты и новых лицензий на добычу полезных ископаемых на новых участках.