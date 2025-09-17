Из них 2,8 млн тонн было добыто в Дальневосточном бассейне

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Вылов водных биоресурсов в России с начала 2025 года превысил 3,6 млн тонн, сообщило Росрыболовство.

"По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил 3654,2 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

В том числе в Дальневосточном бассейне добыто 2,8 млн тонн, в Северном бассейне - 257,2 тыс. тонн, в Западном бассейне - 55,2 тыс. тонн, в Азово-Черноморском бассейне - 32,9 тыс. тонн, в Волжско-Каспийском бассейне - 52 тыс. тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 401,5 тыс. тонн, что на 10,4% выше уровня соответствующего периода 2024 года.

Вылов водных биоресурсов в России по итогам 2024 года превысил 4,9 млн тонн. В 2025 году вылов ожидается на уровне 5 млн тонн.