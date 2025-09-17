Это может быть основанием для введения Вашингтоном пошлин в отношении этой продукции, указали в Федеральной комиссии по международной торговле Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Федеральная комиссия по международной торговле США утверждает, что поставки в страну палладия из России наносят ущерб американским производителям. Это может быть основанием для введения США пошлин в отношении данной продукции, говорится в извещении, размещенном в Федеральном реестре (сборнике официальных документов американского правительства).

Согласно предварительным оценкам комиссии, представленным по итогам проверки, "есть обоснованные причины полагать, что промышленности в США нанесен материальный ущерб импортом необработанного палладия из России". По версии комиссии, упомянутая продукция, "предположительно, продается в США по цене, которая ниже справедливой стоимости и, предположительно, субсидируется правительством России".

Власти США в начале августа сообщили о проведении комиссией данной проверки. На основе итогов разбирательства американская сторона должна решить, вводить ли антидемпинговые и компенсационные пошлины в отношении российского палладия.

Комиссия уточнила, что приступила к завершающей фазе разбирательства, после которой вынесет окончательную оценку. Из документа следует, что разбирательство было начато после обращения в конце июля к властям США профсоюзов и американской компании Stillwater Mining Company, которая, в частности, занимается добычей палладия. Они пожаловались на ущерб от поставок металла из России.

Первый заместитель госсекретаря США Майкл Ригас, курирующий вопросы менеджмента и ресурсов, 16 июля заявил, что Вашингтон может принять меры против поставок палладия из России, включая введение пошлин. Он сообщил об этом на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США, отвечая на вопрос сенатора Стива Дэйнса (республиканец от штата Монтана). Законодатель спросил, какие меры могут принять американские власти в связи с тем, что российская сторона якобы "наводнила рынок палладием, способствуя снижению цен". Дэйнс отметил, что в Монтане, где добывают упомянутый металл, в связи с этим были уволены около 700 сотрудников. В 2024 году США импортировали из России палладий на сумму $878 млн.

Палладий применяется при производстве катализаторов для автомобилей, в электронной и химической промышленности, а также в других сферах. Агентство Bloomberg в октябре 2024 года сообщило со ссылкой на источники, что США попросили другие страны Группы семи рассмотреть возможность введения санкций в отношении российских палладия и титана.