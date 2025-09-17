Начальник управления принудительного взыскания и банкротства кредитной организации подчеркнул, что банки готовы договариваться с должниками

СОЧИ, 17 сентября. /ТАСС/. Каждую минуту в России подают на банкротство шесть человек, сообщил начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов на форуме "Лидеры цифрового развития".

"По итогам первого полугодия 2025 года в России каждую минуту возбуждалось шесть процедур банкротств. На горизонте текущего года Сбер прогнозирует 30-52 тыс. процедур банкротства в России", - отметил Акимов.

Он подчеркнул, что банки готовы договариваться с должниками и если бы человек всегда приходил в банк, когда у него возникает сложная финансовая ситуация, банк находил бы решение. "И тогда не пришлось бы идти на такие крайние меры, как банкротство. Эта процедура - для случаев, когда ничего не сработало и нет других вариантов выхода из сложной ситуации", - отметил Акимов.

Глава управления "Сбера" так же рассказал, что в России долгие годы обсуждалась возможность, чтобы должник продолжал платить по ипотечным кредитам, сохраняя жилье за собой.

"В прошлом году был принят соответствующий закон о сохранении предмета ипотеки в банкротстве. Государство проявило заботу о гражданах, услышало их проблемы и просьбы. На такое мировое соглашение могут претендовать граждане, у которых на момент процедуры банкротства единственное жилье находится в ипотеке. У них должна быть возможность вносить ежемесячные платежи - тогда эта квартира или дом из конкурсной массы освобождается. Точно так же освобождается сумма, которая нужна для внесения ежемесячных платежей. Еще можно привлечь третье лицо, которое будет вносить за должника эти платежи. Мы наблюдаем рост таких мировых соглашений - на 83% по итогам 2024 года", - подчеркнул он.