В документ вошли объекты, прямо влияющие на качество жизни россиян

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Около 300 масштабных инфраструктурных проектов включены в комплексный план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"В комплексный документ включено около наиболее 300 масштабных и стратегически важных инфраструктурных проектов, предусмотренных отраслевыми и федеральными стратегиями и национальными проектами. План охватывает широкий перечень объектов, прямо влияющих на качество жизни наших граждан", - сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства по теме развития инфраструктуры страны до 2036 года.

По его словам, в документ включены объекты транспорта - это более 4 тыс. км железных дорог, 60 аэропортов, 18 морских портов, строительство более 2,2 тыс. км автомобильных дорог.