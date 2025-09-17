По словам гендиректора РФПИ, сотрудничать с РФ не только экономически целесообразно, но и надежно

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Россия является надежным партнером для других стран, это приводит к росту числа экономических и инвестиционных партнеров из года в год. Такое мнение выразил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в Telegram-канале.

"Количество наших экономических и инвестиционных партнеров год от года только растет. Потому что сотрудничать с Россией не только экономически целесообразно, но и надежно. А не сотрудничать в современном глобальном экономическом пространстве просто невозможно", - говорится в сообщении.

Дмитриев уточнил, что экспорт российских удобрений в Европейский союз увеличился на 33% и составил 6,2 млн тонн, что покрывает около четверти потребностей входящих в союз стран. Поставки нефти в Индию за последние три года выросли почти в 16 раз, до 1,8 млн баррелей в сутки, что соответствует 40% импорта этой страны. Кроме того, в 2024-2025 сельскохозяйственном году объем экспорта российского зерна превысил 53 млн тонн. Продукция поставляется более чем в 100 государств.

Глава РФПИ отметил, что Россия является одним из лидеров мирового агропрома и "главным поставщиком продовольственной безопасности для миллионов людей".