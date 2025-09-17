Сотрудничество позволит применять нейросети для повышения уровня защищенности компании производителя удобрений

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. "Фосагро" и "Лаборатория Касперского" подписали соглашение о совместном использовании искусственного интеллекта в сфере безопасности, сообщил производитель удобрений.

Подписанное соглашение рассчитано на пять лет и предполагает использование целого спектра инструментов с применением технологий искусственного интеллекта: в их числе нейронные сети, созданные для решения задач экономической и информационной безопасности, мониторинга производственных процессов, а также защиты индустриальных сетей и других объектов цифровой инфраструктуры. Отдельное внимание также уделено совместным проектам по повышению цифровой грамотности школьников и сотрудников, отметила компания.

В "Фосагро" считают, что одним из наиболее перспективных направлений становится использование систем искусственного интеллекта для решения задач экономической и информационной безопасности. "Сегодня службам безопасности требуется обработка и анализ гигантских объемов информации, накапливаемой в системах промышленной автоматизации и корпоративных информационных системах. Своевременный и полный анализ данных, возможность применять инструменты предиктивной аналитики позволяют не только выявлять, но и упреждать угрозы, устранять риски и предотвращать события, способные оказывать негативное влияние на непрерывность процессов", - говорится в сообщении.

Как отметил начальник управления информационной безопасности "Фосагро" Сергей Черкасов, при реализации пилотных проектов по применению ИИ для задач безопасности компания ставит задачу значительно повысить эффективность работы по экономической безопасности и уровень защищенности компании.