Глава государства поблагодарил всех, кто работал над документом

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. План по развитию инфраструктуры России до 2036 года, разработанный правительством, должен быть исполнен надлежащим образом. На это указал президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами кабмина, темой которого стало обсуждение этой стратегии.

"Хочу поблагодарить всех коллег, которые работали над этим документом. И выразить надежду, что он будет исполняться должным образом", - сказал российский лидер.

С докладом о плане по развитию российской инфраструктуры выступил в том числе вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он рассказал, что стратегия также предусматривает развитие Донбасса и Новороссии, Дальнего Востока, Арктики, особое внимание в ней уделено развитию агломерации и опорных населенных пунктов.