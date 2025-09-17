Единовременная компенсационная выплата увеличится до 2 млн рублей

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил повысить с 2027 года единовременную компенсационную выплату по "земским" программам до 2 млн рублей на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей.

Глава государства также поручил рассмотреть возможность увеличения субъектами РФ размеров единовременных компенсационных выплат по данным программам с учетом сложности условий труда в отдельных населенных пунктах, говорится в перечне поручений по итогам совещания с правительством.

Кроме того, Путин поручил обеспечить внесение в законодательство РФ о налогах и сборах изменений, предусматривающих начиная с 2025 года освобождение от НДФЛ доходов, полученных участниками программы "Земский тренер" в виде единовременных компенсационных выплат.

Помимо этого, в целях финансового обеспечения в 2026-2028 годах реализации во всех регионах РФ программы "Земский тренер" рассмотреть вопрос о выделении соответствующих бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе при формировании проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

Региональным властям президент поручил организовать мониторинг эффективности реализации "земских" программ в субъектах РФ и обеспечить оказание участникам таких программ дополнительных мер поддержки, в том числе адресных, включая обеспечение приезжающих специалистов служебным жильем.