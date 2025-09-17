Глава Минпромторга ждет появления новых моделей российских автомобилей

Говоря о перезапущенных производствах, Антон Алиханов отметил, что у них появились партнеры, которые взяли на себя достаточно жесткие обязательства по локализации

ТЮМЕНЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов ожидает появления новых высоколокализованных российских автомобилей. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах международного промышленного энергетического форума TNF-2025.

"Ну и я лично очень жду в том числе и новых моделей. Коллеги из "Камаза" работают над "Атомом". Недавно тоже его тестировал. Так что будем ждать новых высоколокализованных российских автомобилей на наших дорогах", - сказал он.

Говоря о перезапущенных производствах, министр отметил, что у них появились партнеры, которые взяли на себя достаточно жесткие обязательства по локализации.

"Причем эти СП, они контролируются нашими российскими бенефициарами, российскими партнерами. То есть это не та схема, которая применялась когда-то с крупными западными автоконцернами. И, конечно, очень важно, что все эти площадки работают. У нас на рынке будет большое количество - да, пусть они не полностью под отечественным брендом, - но это российские автомобили российского производства с высоким уровнем локализации", - подчеркнул Алиханов.

Так, например, компания АГР уже собирает собственные автомобили, локализация которых сейчас составляет чуть выше 1 тыс. баллов, привел пример министр.

ТNF - ведущая платформа нефтегазовой индустрии России. Форум объединяет производителей оборудования, поставщиков услуг, недропользователей и органы, формирующие государственную политику в области нефтегазодобывающей промышленности и технологий. В 2024 году в рамках деловой программы прошли свыше 100 мероприятий, в том числе пленарная сессия "Технологическая устойчивость: стратегия развития". Оператором TNF выступает ассоциация "Нефтегазовый кластер", объединяющая свыше 200 производителей оборудования и технологий для ТЭК, нефтесервисных организаций, партнеров в лице ВИНК (вертикально интегрированных нефтяных компаний).