Алиханов: быстрое оживление авторынка в 2026 году возможно при ослаблении мер ЦБ

Глава Минпромторга не стал давать оценки по отрасли к 2026 году

ТЮМЕНЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Более быстрое оживление российского автомобильного рынка в следующем году будет зависеть от ослабления мер Банка России. Об этом сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах Международного промышленного энергетического форума TNF-2025.

"Я думаю, что все-таки пока уровень и ставки, и отдельные регуляторные требования Центробанка как раз к автокредитованию такие, что я не буду торопиться давать оценки следующего года. Если тренд будет продолжен (на понижение ключевой ставки ЦБ - прим. ТАСС) и некоторые ограничения, требования новые, которые в январе - феврале Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина, глава ЦБ - прим. ТАСС) ввела, если они будут ослаблены, возвращены к уровню до начала этого года, то можно надеяться на такое более быстрое, что ли, оживление, хорошие темпы восстановления. Но это связано с решениями Центробанка", - сказал министр.

В феврале 2025 года глава Банка России Эльвира Набиуллина указывала, что навязывание "дорогих и бесполезных" для граждан дополнительных услуг при выдаче автокредита продолжается до сих пор, несмотря на то, что многие банки еще год назад соглашались с необходимостью изменения подходов в автокредитовании. Глава регулятора отмечала, что если ситуация не будет исправлена, Банк России перейдет к более жесткому регулированию.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на аналитиков написала, что продажи новых легковых автомобилей в России в 2026 году превысят уровень текущего года на 20-25%, что позволит достичь показателя в 1,5-1,55 млн проданных машин. Это приблизит результат к уровню 2024 года, отмечала газета.

