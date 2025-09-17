Арендаторы лесных участков легально собирают дикоросы для дальнейшей реализации на рынке

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Заготовка дикорастущих грибов и ягод увеличилась в несколько раз, сообщает Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз). Об этом говорится на сайте ведомства.

"Важно отметить, что в России увеличивается спрос на промышленную заготовку лесных даров - грибов и ягод. Арендаторы таких лесных участков легально собирают дикоросы для дальнейшей реализации на рынке. Например, в прошлом году заготовили 56 тыс. кг грибов, а в этом уже <…> 266 тыс. кг. На каждую партию есть документы, которые подтверждают прозрачность сбора дикоросов", - отметила начальник правового управления и использования лесов Рослесхоза Елена Бородавкина, которую цитирует портал.

Бородавкина также отметила, что с начала 2025 года в регионах заготовили 21 тыс. кг ягод, в 2024 же году - 17,4 тыс. кг. Рост объемов заготовки составил 17,1%. Регионы-лидеры по сбору ягод - Приморский и Пермские края, Амурская область. В число топ-регионов по сбору грибов вошли Томская область, Приморский край и Удмуртская Республика.

В 2025 году почти 1 млн га лесов находится в аренде под заготовку грибов и ягод, отмечает сайт Рослесхоза.