СИРИУС /федеральная территория/, 17 сентября. /ТАСС/. Российский агропромышленный комплекс имеет 15 тыс. единиц техники с элементами автопилотирования. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на Х Всероссийской неделе охраны труда.

"15 тыс. единиц техники есть с элементами автопилотирования. Человек может выйти из кабины, но пока сидит, потому что такое законодательство", - сказала Лут.

По ее словам, использование беспилотной техники позволяет на 30% улучшить обработку полей. "Надеюсь, мы справимся и сможем работать без механизаторов в кабине", - добавила она.

Министр подчеркнула, что в текущем году цифровая трансформация отрасли - это главный инструмент повышения производительности труда.

