С начала сентября потребительские цены в России выросли на 0,13%

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 9 по 15 сентября 2025 года составила 0,04%, следует из данных Росстата. Неделей ранее - с 2 по 8 сентября 2025 года - инфляция равнялась 0,1%.

С начала сентября потребительские цены в РФ выросли на 0,13%, с начала года - на 4,08%. В годовом выражении инфляция в РФ, по данным на 15 сентября 2025 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за текущий и прошлый год на аналогичные даты), составила 8,1%.

Продовольственные товары

По данным статистики, за отчетный период выросли цены на куриные яйца (+0,8%), вареные колбасы (+0,4%), мясные консервы и сухие молочные смеси для детского питания, пастеризованное молоко, ржаной хлеб, сахар-песок, гречневую крупу, вермишель, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) (+0,2%), говядину, мясо кур, ультрапастеризованное молоко, пшеничный хлеб и печенье (+0,1%).

Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились (-0,6%), в том числе на морковь (-2,9%), столовую свеклу (-2,8%), яблоки (-2,4%), репчатый лук (-2,3%), белокочанную капусту (-2,2%), картофель (-1,5%), огурцы (-0,8%). Выросли цены на помидоры (+6,4%) и бананы (+1,2%).

Цены снизились на рис (-0,4%), твердые, полутвердые и мягкие сыры, фруктово-ягодные консервы для детского питания, пшеничную муку и пшено (-0,3%), сосиски, сардельки, подсолнечное масло и овощные консервы для детского питания (-0,2%), полукопченые и варено-копченые колбасы, сливочное масло, сметану, поваренную соль и водку (-0,1%).

Непродовольственные товары

Среди наблюдаемых медикаментов выросли цены на левомеколь (+1,2%), метамизол натрия (отечественный анальгин) (+0,7%), ренгалин (+0,6%), лизобакт (+0,5%), нимесулид (+0,4%), корвалол (+0,3%), пенталгин (+0,2%), активированный уголь, валидол и трекрезан (+0,1%).

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены на туалетное мыло и зубные щетки (+0,3%), туалетную бумагу, хозяйственное мыло и зубные пасты (+0,1%). Снизились цены на пеленки для новорожденных (-0,5%), детские подгузники (-0,3%), сухие корма для домашних животных, спички (-0,1%).

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на телевизоры (+1,1%), новые легковые автомобили иностранных марок, сигареты с фильтром, электропылесосы, детские футболки (+0,2%) и женские колготки (+0,1%). Снизились цены на детские спортивные костюмы (-0,5%), древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты и смартфоны (-0,4%), обрезные доски, мужские майки, футболки и носки, кроссовки для детей и взрослых, шампуни (-0,3%), детские джинсы (-0,1%).

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо выросли на 0,5% и 0,2% соответственно.

Услуги

Средняя стоимость проживания в хостелах и путевок в дома отдыха и пансионаты выросла на 0,1%. Снизилась средняя стоимость проживания в гостиницах категорий четыре и пять звезд (-0,5%), гостиницах категории три звезды (-0,2%), гостиницах категорий одна и две звезды или в мотелях (-0,1%), а также путевок в санатории (-0,3%).

Цены на мужские стрижки выросли на 0,2%, на восстановление зуба пломбой, мойку легкового автомобиля и стрижки женские выросли на 0,1%.